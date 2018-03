La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, en a fait l'annonce, dimanche, avec son collègue ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le lieu de leur conférence de presse était soigneusement choisi : la maison de la culture de Verdun est établie sur un ancien terrain contaminé, s'est réjouie la mairesse Plante.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en compagnie de la ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, et du ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux Photo : Radio-Canada

L'an dernier, le gouvernement Couillard avait déjà consacré une somme de 175 millions de dollars pour décontaminer les sols de l'ensemble de la province. Toutefois, il jugeait important de débourser des sommes additionnelles pour la métropole du Québec, où sont établies plusieurs industries lourdes.

En vertu de son statut de métropole, la Ville de Montréal sélectionnera elle-même les terrains municipaux qui seront décontaminés.

Valérie Plante a d'ores et déjà indiqué qu'elle souhaiterait construire à ces endroits des logements abordables et sociaux, et possiblement des écoles et des parcs. Elle souhaiterait également utiliser ces terrains comme levier économique.