C'est sur les bases de ces contradictions que les humoristes montréalais Thomas Leblanc et Tranna Wintour ont eu l'idée de s'inspirer de la chanteuse de Charlemagne pour créer un cabaret burlesque multidisciplinaire.

Un premier spectacle, Sainte Céline: A Dion Cabaret, a été présenté à guichets fermés il y a deux ans, notamment au Zoofest.

Cette année, pour souligner les 50 ans de la diva nationale, le duo a décidé de renouveler l'expérience avec un deuxième chapitre intitulé Sainte Céline: A New, New Day, un spectacle bilingue réunissant sketchs, humour, chansons et invités spéciaux.

Quatre représentations sont prévues au Wiggle Room, situé sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal, dont deux le jour même de l'anniversaire de Céline Dion, le 30 mars. Deux autres représentations sont prévues le 29 mars et le 5 avril.

Thomas Leblanc, humoriste et chroniqueur à ICI PREMIÈRE, explique qu'à l'origine, il trouvait qu'il y avait quelque chose à dire sur la relation entre Céline Dion et la communauté LGBTQ (lesbienne, gai, bisexuel, transsexuel, allosexuel), mais qu'il était peu intéressé à écrire un livre ou à donner une conférence sur le sujet. De là est née l'idée de mettre sur pied un cabaret burlesque.