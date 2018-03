Le sondage a été mené plus tôt ce mois-ci par le biais de l’initiative trimestrielle Taking the Pulse (Prendre le pouls) qui sonde des Saskatchewanais sur des sujets controversés.

Les sondeurs ont appelé 402 Saskatchewanais et leur ont demandé s’ils croyaient que l’avortement était une question de choix qui devrait être décidé entre une femme et son médecin. Le sondage révèle que 54,5 % des participants ont dit qu’ils étaient fortement d’accord avec cette proposition et 26,5 % plutôt d’accord.

Un sondage similaire de Taking the Pulse mené en 2012, révélait que 70 % des résidents se montraient pro-choix.

Selon les données recueillies, les résidents des centres urbains comme Regina et Saskatoon sont plus susceptibles d’avoir des attitudes pro-choix que les résidents de régions rurales. Plus précisément, 85% des sondés en région urbaine se sont révélés pro-choix tandis que ce taux s’élevait à 76 % en région rurale.

Taking the Pulse est une initiative en partenariat avec les laboratoires de recherche en sciences sociales de l’Université de la Saskatchewan et PostMedia News de la Saskatchewan.