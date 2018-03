Un texte de Laurence Gallant, avec les informations de René Levesque

L'Océanic de Rimouski aura eu besoin de la prolongation pour l'emporter une première fois dans la série contre les Wildcats de Moncton, un gain de 2 à 1 grâce à un but de la recrue Alexis Lafrenière, inscrit à la 17e minute de la 4e période.

Lafrenière a pris un tir de l'enclave pour battre le gardien des Wildcats à la suite du travail d'Anthony Gagnon.

Ça fait du bien de marquer un premier but, mais je pense que ça a vraiment été un effort d’équipe. Alexis Lafrenière

« On est resté dans le plan de match toute la game même si ça commençait à être long. C’est vraiment l’équipe qui a tout le crédit », a ajouté Alexis Lafrenière en conférence de presse d'après-match.

Le 2e match de la série Wildcats-Océanic a été très serré Photo : Radio-Canada

Charles-Édouard D'Astous a ouvert la marque en 2e période sur une passe de Lafrenière et de Samuel Dove-McFalls.

Les Wildcats ont toutefois donné la réplique rapidement, 24 secondes plus tard, avec le but de Alexander Khovanov.

La série est maintenant égale 1 à 1 et se déplace à Moncton pour les parties #3 et #4, mardi et mercredi.

Moncton a dominé 34 - 33 dans les tirs au but.