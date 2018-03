Celeste Digiovanni, étudiante, maintenant diplômée de l'université, est l'instigatrice de cette initiative. L'interdiction de la vente des bouteilles en métal aurait selon elle laissait un vide pour les étudiants qui voulaient avoir accès facilement à de l'eau qu'ils puissent aussi transporter.

« Si vous avez oublié votre bouteille, il vous suffit d'en prendre une autre et vous ne vous sentirez pas trop mal pour l'environnement », explique-t-elle à CBC.

De nombreux étudiants, elle également, achètent des boissons en bouteille, comme des boissons gazeuses, dans des distributeurs automatiques et réutilisent les bouteilles pour l'eau.

« Le plastique est recyclé, mais à chaque fois que vous recyclez un morceau de plastique, seule une fraction de ce plastique est réutilisée », poursuit-elle.

L'étudiante a rencontré le responsable en matière de développement durable du campus et elle a fait un stage dans le bureau qui s'occupe du développement durable pour trouver une solution.

« J'étais partagée entre le fait de soutenir la cause environnementale et les implications ethniques d'une part et d'autre part je voulais un moyen d'accéder sur le campus à de l'eau que l'on puisse transporter », précise-t-elle.

La bouteille d'eau H2Ottawa a été créée à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Le choix a donc été fait de vendre des bouteilles en métal. Les bouteilles coûtent 3 $ chacune et sont vendues vides - de cette façon, les élèves sont toujours encouragés à utiliser l'eau publique.

Les bouteilles peuvent être utilisées sans fin.

Celeste Digiovanni espère maintenant que d'autres écoles s'inspireront de ce nouveau programme.