Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Le Malarticois a joué une saison pour les Pingouins de Pittsburgh dans la Ligue nationale de hockey en 1969 et1970 avant de mourir en 1971 à l'âge de 21 ans des suites d'un accident de voiture.

L'édifice a été rénové et arbore maintenant les couleurs de l'équipe soit le bleu, le jaune orangé et le noir.

Son fils, Martin Brière, architecte, a participé à la conception du bâtiment.

Je ne pouvais pas manquer cette soirée-là, toute la famille qui vit la plupart encore ici, c'est un moment important pour toute la famille de voir ce bâtiment-là être rénové de cette façon-là. Martin Brière

La Ville a décidé de conserver l'imposante structure de bois de l'aréna datant des années 50 qui a été sablée et vernie.

Ce sera l'un des rares arénas du Québec avec ce genre de construction explique le maire de Malartic Martin Ferron.

« Tout est conforme on a fait quelques petits ajustements et tout est solide, de qualité. On a fait le sablage, elle a été sablée au complet et re verni pour aller chercher le grain du bois et le coup d'oeil en entrant ça fait un effet wow comme on dit », raconte le maire.

Le Centre Michel-Brière comprend maintenant une nouvelle patinoire, une salle multifonctionnelle et plusieurs bureaux.

Il pourra accueillir des événements de toute sorte explique le directeur des services de loisir, Samuel Tessier.

« C'est sûr que c'est du hockey, des sports de glaces, du patinage ou autres. Les installations mises en place pour le 75e de Malartic, les prises pour accueillir des spectacles on a conservé ça pour avoir l'opportunité de faire des événements de plus grande envergure », explique Samuel Tessier.