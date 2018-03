Plus d'une centaine de personnes ont manifesté devant les consulats américains de Vancouver, Edmonton et Calgary, à l'instar de manifestants dans une centaine de villes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Brandissant des affiches hostiles aux armes à feu, ces manifestants veulent mettre de la pression sur les politiciens américains, pour qu'ils resserrent la réglementation autour de celles-ci.

Matthew Greenfield était touché de voir autant de Canadiens se mobiliser, comme les membres de son équipe de hockey. L'étudiant de l'Université de Calgary a fréquenté l'école secondaire où a eu lieu la fusillade de Parkland. « On devient insensible à force de voir autant de fusillades, mais lorsque ça survient chez toi, dans ton école, ça devient tellement réel », témoigne-t-il.

Une centaine d'Edmontoniens ont montré leur solidarité avec les étudiants américains devant l'assemblée législative. Photo : Radio-Canada/Geneviève Tardif

Abbey Axelsson, une étudiante de 19 ans, a organisé le rassemblement d'Edmonton pour éviter de devenir passive face à ces tueries. Elle croit qu'ensemble, toutes ces manifestations peuvent créer un véritable changement. « En tant que communauté internationale, nous pouvons mettre de la pression sur les politiciens américains et leur dire qu'on les surveille, qu'on voit qu'ils laissent des enfants mourir parce qu'ils veulent garder leurs armes à feu. »

Se rassembler pour ne pas oublier

Il a fallu beaucoup de courage à Melissa Hennig pour venir manifester à Edmonton. La survivante de la fusillade de Las Vegas, qui a fait 58 morts en octobre 2017, s'est forcée à aller manifester, afin de ne pas laisser l'auteur de la fusillade « gagner ». Elle voulait également alerter les Canadiens qu'ils ne sont pas aussi à l'abri qu'ils le pensent.

Melissa Henning a participé au rassemblement contre les armes à feu organisé à Edmonton. Pour celle qui a survécu au massacre commis l'année dernière à Las Vegas, il faut dénoncer l'inaction des élus. Photo : Radio-Canada/Geneviève Tardif

« Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas autant de fusillades au Canada que ça ne va jamais arriver », affirme-t-elle. « Je veux m'assurer que les Canadiens n'oublient jamais ceux qui sont morts à Las Vegas. »

Même si la peur la tenaille toujours, Melissa Hennig se dit inspirée de voir la jeunesse se tenir enfin debout pour obtenir les changements qu'elle désire et lutter pour pouvoir vivre avec le sentiment d'être en sécurité.

À Vancouver, les manifestants contre les tueries de masse se sont rassemblés devant le consulat des États-Unis. Photo : Radio-Canada/Johann Nertomb

À Vancouver, quelque 200 personnes ont aussi marché contre les tueries de masse. Rassemblés à la place Jack Poole, ils ont ensuite convergé vers le consulat américain.

« Je voulais montrer aux étudiants que l'on est avec eux, la solidarité avec eux », partage Christian Malcolm, venu manifester avec son fils.

Annie Ohana, une enseignante de Surrey, a quant à elle aidé à organiser le rassemblement. « Je faillirai à mon devoir d'enseignant si les élèves devaient se rendre dans une école qui n'est pas sécuritaire », fait-elle remarquer.