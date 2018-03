« Une heure pour la Terre » est un mouvement populaire qui incite les collectivités à éteindre leurs lumières pendant une heure pour témoigner de leur engagement à trouver des solutions aux problèmes environnementaux.

Ainsi, les citoyens et les entreprises sont invités à éteindre toutes les lumières non essentielles, entre 20 h 30 et 21 h 30, samedi.

Organisé par le Fonds mondial pour la nature, le WWF, l'événement vise à susciter des conversations sur l'urgence de protéger la planète, alors que les changements climatiques s'accélèrent.

Le WWF souhaite également que la population prenne conscience de sa consommation excessive.

« Une heure pour la Terre » a débuté en Australie en 2007. En 2008, l'événement s'est répandu dans la plupart des pays.