Un texte de Laurence Gallant

Chocolat et produits de l'érable étaient à l'honneur à la table des 20 exposants participants.

D'après la coordonnatrice du marché public de Rimouski, Catherine Côté, l'évènement est un véritable succès, notamment la chasse aux cocos de Pâques qui a rempli d’enfants la place centrale du marché.

Dès 10 heures, en fait, c'était plein, et là ça arrête pas, il y a du monde! Catherine Côté, coordonnatrice du marché public de Rimouski

Le premier marché de Pâques a attiré plusieurs centaines de personnes à Rimouski Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte



« Depuis le marché de Noël, on a vu que ça marchait les marchés thématiques, et on avait envie d'en avoir un autre cette année. Le marché de Pâques est une vraie réussite », ajoute Catherine Côté.

Fête des semences

En parallèle au marché de Pâques de Rimouski s'est tenue une autre première : la Fête des semences.

Avec la venue de la nouvelle saison, de jeunes producteurs de légumes de Rimouski ont voulu organiser un évènement pour permettre aux jardiniers de mettre en commun des semences et encourager l'esprit de communauté.

Parmi les instigateurs de la Fête des semences se trouve Gabriel Leblanc, cogestionnaire de la ferme La Dérive, un organisme à but non lucratif qui cherche à faciliter l’accès aux produits biologiques et locaux et à offrir ces derniers au plus bas prix possible.

La Fête des semences s'est tenue pour une première année à Rimouski Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

Pour lui, l’objectif de cette fête était de rassembler les organismes qui font la promotion de l’autonomie alimentaire et les initiatives communautaires, ainsi que le public pour qu’ils puissent échanger leurs semences, « tout ça dans un esprit de coopération, de partage, de renforcement des liens dans la ville ».

On fonctionne en formule potluck un peu, tu laisses des semences sur la table, t'en prends qui t'intéressent. Gabriel Leblanc, cogestionnaire de la ferme La Dérive

Gabriel Leblanc se réjouit de la participation des citoyens et espère que la Fête des semences deviendra un évènement annuel.

Par ailleurs, un projet de bibliothèque de semences est en gestation à la bibliothèque Lisette-Morin de Rimouski. Dès 2019, la population pourra échanger gratuitement ses semences, et ce, à l’année.