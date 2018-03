Plusieurs personnes ont participé à l’activité, samedi. Parmi elles se trouvaient le père d'un homosexuel et la grand-mère d'un garçon transgenre.

« C'est surtout ça qui m'a éveillé de façon spécifique parce qu’évidemment je l'aime beaucoup et j'aimerais être certaine de pouvoir rester en bonne relation avec lui et peut-être de lui faciliter les choses le plus possible », affirme Jocelyne Bernier.

Régis Morris, père de famille, aimerait devenir un allié de la communauté LGBTQ+.

« C'est une question d'éducation aussi pour apprendre à connaître les transgenres, les gais, les lesbiennes. J'aimerais aussi pouvoir éduquer d'autres personnes à accepter la différence », dit-il.

Jocelyne Bernier et Régis Morris ont participé à l'atelier afin d’épauler et de mieux comprendre des membres de leur famille qui font partie de la communauté LGBTQ+. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

L’acceptation est loin d'avoir été automatique pour lui.

« J'étais un peu homophobe sans le savoir. Quand j'ai appris que mon fils était gai, il fallait que je change mes opinions. Ça n’a pas été difficile. J'adore mon garçon, j'adore mon fils. J'étais quand même gêné de ma façon de voir les choses avant », souligne Régis Morris.

Des blagues et des commentaires déplacés, il en a dit. Il aimerait convaincre les Néo-Brunswickois à faire preuve de plus d'ouverture.

« Il faut rester calme et apprendre à gérer ses émotions si tu veux convaincre les sceptiques », croit Luna LeFort, conférencière aux ateliers LGBTQ+. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

« Le plus difficile à faire, c'est de rester calme et d'avoir le plus d'empathie pour eux. Si tu veux convaincre quelqu'un, tu as besoin de comprendre l'autre personne et de savoir pourquoi il croit, la façon qu’il croit et ce qu'il croit. Tu restes calme et tu approches leur direction au lieu de juste les combattre face à face », explique Luna LeFort, conférencière.

Ajouter un grain d'humour aide à sensibiliser la population, croit Xavier Gould, qui a prononcé une conférence durant l’activité.

Xavier Gould veut encourager les Néo-Brunswickois à être plus ouverts à la diversité sexuelle. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

« Souvent en Acadie, il y a des poètes, des artistes qui étaient gais ou lesbiennes, mais ce n'est jamais mis à l'avant-plan de leur travail ou de leur identité. Mais moi, je suis ici pour dire qu’il faut faire ça en 2018. C'est important de faire ça », estime Xavier Gould.

La visibilité nécessaire, selon Xavier Gould, afin de renverser les barrières.

D’après un reportage de Wildinette Paul