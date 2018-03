D'après le reportage de Bruno Lelièvre

Ce problème est l'un des thèmes du congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui se déroule à Bonaventure.

Les derniers résultats du dénombrement effectué par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs ont permis de constater que le troupeau d’orignaux de la Gaspésie, évalué à 20 000 individus, comptait une forte proportion de femelles adultes.

Pour rééquilibrer les populations, le ministère a délivré un nombre supérieur de permis d'abattage de femelles, indique le biologiste de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Michel Baril.

Le problème avec la Gaspésie, c’est qu’il y a trop d’orignaux. C’est un heureux problème puisque c’est très bon d’un point vue économique. Michel Baril, biologiste de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

Bar rayé

La situation du bar rayé a également suscité des discussions pendant le congrès. La présence de l’espèce dans le Saint-Laurent préoccupe les pêcheurs gaspésiens.

Michel Baril indique qu’à l’heure actuelle, il est difficile de faire l’état de la situation.