Elle estime à environ 1 million de dollars les coûts pour refaire des trottoirs et reconfigurer certains carrefours le long de la rue Fitzroy.

La piste cyclable permettrait alors à ses utilisateurs de traverser le centre-ville d'est en ouest.

Les autorités municipales ont fait une demande de financement au gouvernement fédéral.

Une piste au centre-ville est la pièce manquante d'un réseau cyclable complet dans la région de Charlottetown, selon Josh Underhay, un militant pour le cyclisme à l'Île-du-Prince-Édouard.

« Ce qui arrive avec le réseau en ce moment, c’est que c’est bon, il y a des places par exemple comme le sentier de la Confédération, mais ce réseau est déconnecté. Alors, il y a des parties où vous continuez sur une belle piste cyclable, puis tout à coup vous devez descendre et aller sur la route avec le trafic, et il faut retrouver le réseau après », explique Josh Underhay.

« Je pense que ce qu’on cherche, c’est vraiment de connecter ce réseau-là. Alors, comme ça, si vous avez des enfants, si vous êtes plus timides comme cyclistes, vous pouvez plus facilement rester sur le réseau en confort et en sécurité », ajoute-t-il.

Avec les informations de François Pierre Dufault