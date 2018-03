Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Malgré un compte de 38-26 favorable aux Nord-Côtiers en ce qui a trait aux lancers au but, le Drakkar n'a pas su ébranler le cerbère des Mooseheads, Alexis Gravel, et a perdu le premier match de la série par la marque de 5 à 2.

Pour Martin Bernard, ce sont surtout les revirements commis par sa troupe qui ont scellé l'issue de la rencontre.

On a fait des revirements majeurs qui ont mené à des buts des Mooseheads. On ne peut se permettre ce genre de situation considérant leur punch offensif. Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

Le gardien du Drakkar de Baie-Comeau, Francis Leclerc, a arrêté 21 des 26 lancers dirigés vers lui, vendredi soir. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

« Les jeunes m'ont impressionné »

Celui qui tient la barre du Drakkar souligne du même souffle que sa troupe doit se montrer plus opportuniste lorsqu'elle se trouve en situation d'avantage numérique. « Halifax a gagné la bataille des unités spéciales. Ils ont marqué deux fois en avantage numérique alors qu'on a marqué qu'une seule fois. »

Cela dit, l'entraîneur se fait philosophe et affirme qu'il a été impressionné par la force de caractère de sa troupe. « On a eu plus de tirs, plus de chances de marquer. En plus, les jeunes ne se sont pas laissé impressionner par la foule du Centre Scotiabank. »

C'est pourquoi Martin Bernard croit que le Drakkar est en mesure de revenir à la maison avec une série au compte égal de 1-1.

Le deuxième match opposant le Drakkar aux Mooseheads aura lieu samedi, à 19 h, au Centre Scotiabank de Halifax.