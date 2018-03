Nya Gatbel a paradé pour de grands designers comme Giorgio Armani et Guy Laroche lors de défilés de mode internationaux.

« C’était honnêtement juste de la chance. Je ne pensais jamais que je me rendrais sur le scène internationale. Je faisais des choses sur la scène locale et j’étais contente », soutient-elle.

Nous avons décidé de tenter notre chance sur la scène internationale et ça a marché. Nya Gatbel, mannequin

Lors de son premier défilé à Milan, elle était nerveuse. « C’était pour le défilé Lucio Vanotti et j’étais tellement excitée d’avoir été confirmée », explique l’adolescente.

Elle ajoute recevoir l’appui d’autres mannequins qui en sont au même point dans leur carrière. Toutefois, elle reconnaît qu’il s’agit d’un milieu difficile dans lequel il faut avoir les reins solides.

La jeune mannequin soutient que sa mère est sa plus grande admiratrice. « Tout le monde est super fier, particulièrement ma mère. Elle a grandi en Éthiopie avec peu de choses et a déménagé au Canada pour essayer de me donner une vie meilleure », affirme-t-elle.

Sa famille s’est installée au Canada avec le statut de réfugié. La jeune femme dit qu’elle a été victime d’intimidation plus jeune et qu’elle n’aimait pas sa couleur de peau.

Ce n’est plus le cas maintenant, affirme la Calgarienne, qui soutient que sa couleur de peau ne la dérange plus et qu’elle en est fière.

Avec des informations de David Bell, CBC