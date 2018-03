Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Le match avait pourtant bien débuté pour l'Océanic qui jouait devant une foule galvanisée. Après 15 minutes, Rimouski dominait 16-8 au chapitre des lancers au but. Le gardien des Wildcats, Mark Grametbauer, était constamment mis à l'épreuve par l'impressionnante offensive des Bas-Laurentiens.

C'est lors d'un avantage numérique de 5 minutes pour extrême inconduite au défenseur Chase Stewart que les néo-brunswickois ont scié les jambes de leurs rivaux. Toutefois, l'entraîneur-chef des Rimouskois pointe du doigt les erreurs commises en défensive pour expliquer le revers de l'Océanic lors du premier affrontement de cette série.