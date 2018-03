Les corps de Jennifer Lynne Semenec, 45 ans, et de Marc Poulin, 42 ans, ont été retrouvés le 20 mars dans les décombres d’une résidence incendiée de Springhill, une communauté rurale du comté de Cumberland, dans le nord de la Nouvelle-Écosse. Mme Semenec était originaire de North Bay, en Ontario, et vivait avec l’ancien soldat depuis peu. Le couple avait emménagé ensemble dans cette localité de la Nouvelle-Écosse.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui avait qualifié l’incendie de suspect, a confirmé qu'il s'agissait d'un meurtre suivi d'un suicide, mais n’a pas fourni de détails sur les causes du décès des deux personnes.

Jason Hill, de North Bay, dit être un ami d’enfance et ancien voisin de Marc Poulin. Il explique que les trois missions auxquelles son ami a participé en Afghanistan l’ont laissé traumatisé par les scènes de violences dont il a été témoin, et hanté par des cauchemars.

Selon M. Hill, le militaire était un homme toujours souriant avant de partir pour l’Afghanistan, mais n'était plus le même depuis sa dernière mission dans ce pays en 2010. « Il partageait ouvertement sur Facebook ses difficultés avec le syndrome post-traumatique », dit M. Hill. « On savait qu’il était revenu brisé ».

Déployé trois fois en Afghanistan

Marc Poulin était caporal-chef dans les Forces armées canadiennes. Il a servi de janvier 1999 à février 2013. Il a passé la majorité de sa carrière militaire avec le 2e Régiment du génie de combat, à Petawawa, en Ontario.

Il a été déployé une première fois à Kaboul, puis deux fois dans des zones de combat de la province de Kandahar. Son dernier séjour en Afghanistan s’est déroulé d’avril à novembre 2010.

L’épouse de Marc Poulin, Shelley Foster, de qui il était séparé depuis un an, a indiqué au quotidien local North Bay Nugget que son ex-conjoint était « différent » depuis son retour d’Afghanistan, et qu’il était aux prises avec « ses démons ».

Elle a expliqué au journal que Marc Poulin conservait des souvenirs traumatiques de l’Afghanistan, en particulier de la mort de son meilleur ami, tué par un engin explosif improvisé, et d’une femme mutilée qu’il avait essayé de sauver.

« Il n’y avait rien qu’il pouvait faire pour échapper à ces images et à la culpabilité », dit-elle.

De multiples causes possibles

Jim Lowther, le président de VETS Canada, un organisme sans but lucratif oeuvrant auprès des anciens militaires « à risque » et sans abri, souligne qu’il peut être prématuré d’établir un lien entre le drame familial survenu à Springhill et le stress post-traumatique.

D’autres facteurs, comme un traumatisme cérébral ou d’autres maladies mentales, peuvent aussi avoir joué un rôle, dit-il.

M. Lowther indique que les militaires ou les vétérans souffrant de stress post-traumatique sont en général plus susceptibles de se faire du mal que de faire du mal aux autres.

Un deuxième drame en moins de 15 mois

En Nouvelle-Écosse, le drame survenu à Springhill ramène en mémoire le suicide de l’ancien combattant Lionel Desmond, qui a tué trois membres de sa famille avant de s’enlever la vie le 3 janvier 2017 à Upper Big Tracadie.

Desmond, vétéran de la guerre d’Afghanistan, a tué sa mère Brenda, âgée de 52 ans, sa femme Shanna, âgée de 31 ans, et leur fille Aaliyah, âgée de 10 ans.

Âgé de 33 ans, l’ancien soldat de Gagetown au Nouveau-Brunswick avait reçu un diagnostic de stress post-traumatique et de syndrome post-commotionnel. Le médecin légiste en chef de la Nouvelle-Écosse a annoncé une enquête publique sur le suicide de Desmond et les meurtres des membres de sa famille.