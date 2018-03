Depuis plusieurs jours, les résidents de Kirkland Lake doivent disposer eux-mêmes de leurs déchets. Des conteneurs ont été placés un peu partout dans la ville à cet effet.

Si certains résidents préfèrent pouvoir jeter leurs déchets à leur guise, d’autres déplorent de ne pas pouvoir recycler. Plusieurs soulignent aussi que de lancer des sacs poubelles par-dessus un conteneur peut être difficile pour les aînés.

Le conseil municipal a mis fin abruptement à son contrat avec Teck Northern Roads Ltd, la compagnie chargée de ramasser les déchets ménagers et du recyclage.

Cette motion était motivée par une lettre du Ministère du Travail datant de juillet et portant une accusation selon laquelle le fournisseur de services n'aurait pas respecté les règlements de santé et sécurité.

Les employés de Teck Northern Roads n’auraient pas été formés comme il faut, selon le conseiller municipal Normand Mino. Certains employés n’avaient pas l’équipement ou l’uniforme nécessaire pour la collecte des déchets.

Or, selon le contrat, la Ville était responsable de la formation des employés de la compagnie.