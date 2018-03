Jusqu'à un demi-million d'adolescents et d'adultes se sont rendus dans la capitale américaine, avec comme mot d'ordre : « Plus jamais! » et « Assez ».

Le rassemblement géant de Washington s'est étiré de la Maison-Blanche au Capitole, en passant devant le Trump International Hotel.

Peu avant midi, ils étaient des milliers rassemblés dans la capitale, brandissant des pancartes ornées de slogans comme « Nous sommes le changement », « Fini le silence » et « Gardons l'argent de la NRA loin de la politique ».

L'événement, baptisé « March for Our Lives » (Marchons pour nos vies), est une réaction spontanée au massacre qui a fait 17 morts, le 14 février dernier, dans une école de Parkland en Floride.

Si on ne change rien, ces tragédies vont survenir encore. Malheureusement, ça risque de se répéter peut-être dans votre ville. Ça s’arrête maintenant. Adam, survivant du massacre de Parkland

Les protestataires, dont plusieurs étudiants et professeurs, sont venus des quatre coins des États-Unis pour prendre part à l’événement, rapporte notre correspondant à Washington Christian Latreille.

Des manifestants se sont aussi réunis à New York pour dénoncer les nombreuses fusillades dans les écoles américaines. Photo : Reuters/Shannon Stapleton

Des manifestations ont aussi pris forme, samedi, dans plusieurs autres villes américaines, dont Boston, New York, Houston, Minneapolis et Parkland.

Les élèves de Parkland, à l'origine de l'initiative, sont toujours déterminés à faire changer la loi, plus d’un mois après le massacre et malgré la proposition du président Donald Trump d'armer les enseignants.

Les étudiants veulent faire du contrôle des armes à feu un élément central des élections de mi-mandat plus tard cette année.

Je comprends l’importance du deuxième amendement. […] Mais lorsque les pères fondateurs l’ont mis en place, ils ne pensaient pas qu’il allait devenir ce qu’il est aujourd’hui. Lindsey Alexander, jeune étudiante à Atlanta

Au moins 37 pays, dont le Canada, ont aussi organisé des marches solidaires.

Selon une analyse du Washington Post cette semaine, plus de 187 000 élèves américains des niveaux primaire et secondaire ont été témoins d'une fusillade en milieu scolaire depuis 1999.

Appui de nombreuses célébrités

George Clooney et sa femme Amal ont offert 500 000 $ pour soutenir l'initiative, tout comme Oprah Winfrey et Steven Spielberg.

L'acteur Bill Murray a comparé la mobilisation avec celle des années 1960 contre la guerre du Vietnam.

Sur la scène construite sur Constitution Avenue, au coeur de la capitale fédérale, les manifestants ont pu voir plusieurs célébrités, parmi lesquelles Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Justin Timberlake et Miley Cyrus.