Les manifestants ont notamment observé une minute de silence devant le consulat américain avant de continuer leur marche en direction de Queen's Park.

Il est temps de passer à l’action, disent ces manifestants. « Fini les pensées et les prières » #icito pic.twitter.com/0BAXqee2ei — Philippe de Montigny (@philippedemo) March 24, 2018

La marche pour nos vies (March for our lives) est organisée par des jeunes de partout aux États-Unis, qui se sont mobilisés après la fusillade survenue en février à l’École secondaire Marjory-Stoneman-Douglas de Parkland en Floride.

Des survivants de cette tragédie étaient d'ailleurs présents à la marche de Toronto. « Mon école ne devrait pas ressembler à une prison haute sécurité », a dit Sarah Imam, une survivante.

Zero Gun Violence, l'un des groupes organisateurs de la manifestation a fait remarquer qu’il y a aussi de la violence à Toronto et a notamment regretté l'absence de politiciens.

Sarah Imam une survivante de la fusillade à Parkland s'est adressée à la foule à Toronto. Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

À Washington près de 500 000 adolescents et adultes sont attendus pour ce qui devrait être le plus grand rassemblement contre les armes à feu de l'histoire des États-Unis qui s'étalera entre la Maison-Blanche et le Capitole.

Des centaines de personnes manifestent à Toronto Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

Plus de 800 marches sont aussi organisées samedi d'autres villes aux États-Unis et ailleurs dans le monde, dont plus d'une douzaine au Canada.

Vendredi soir, plusieurs personnes ont aussi pris un autobus affrété par Democrats Abroad, une filiale du Parti démocrate américain, à Toronto pour se rendre à Washington.

Le groupe dit qu'il y avait une forte demande au Canada pour participer à la manifestation dans la capitale américaine.