Une centaine d’éducatrices des CPE syndiqués en Outaouais se sont rassemblées devant l'hôtel Holiday Inn Express où les négociations ont débuté.

Une centaine d’éducatrices des CPE syndiqués en Outaouais sont mobilisées devant l’hôtel où les négociations entre la partie patronale et le syndicat doivent reprendre aujourd’hui et demain. #iciottgat pic.twitter.com/GP4E5uL4Nr — JacoCharbonneau (@JacoCharbonneau) March 24, 2018

La présidente du syndicat, Mélanie Beauchamp, espère parvenir à une offre.

« On s'apprête à négocier avec un conciliateur pour les quatre clauses : la durée de travail, le choix de groupes, le choix d'horaires et la période de repos. On est très fébriles et on sent qu'ils [les manifestants] sont derrière nous », a réagi la présidente.

Mercredi, les éducatrices de 17 CPE ont voté à 89 % pour une grève générale illimitée.

« C'est sûr que notre but ce n'est pas d'aller en grève, mais on a une carte dans notre poche et on va l'utiliser quand ce sera jugé opportun », a-t-elle ajouté.

À lire aussi : Mandat de grève générale illimitée pour 17 CPE en Outaouais

Plus de détails à venir