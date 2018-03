Noah Dobson, Ethan Crossman et Jeffrey Viel ont marqué pour le Titan devant 2815 spectateurs au centre KC Irving.

L’entraîneur Mario Pouliot parle de la victoire des siens, qui n’ont pas été ébranlés lorsque les Saguenéens ont marqué le premier but de la partie.

« On ne s’attendait pas à ce que ce soit facile, loin de là, explique Mario Pouliot. L’adversité, on sait qu’il va y en avoir. On en a eu toute la saison. Ils ont marqué le premier but. Puis, pour nous autres, je l’ai senti tout de suite au banc. Les joueurs sont restés calmes. Puis, c’est de retourner travailler et exactement exécuter ce qu’on se doit d’exécuter en utilisant notre vitesse et en jouant profondément dans leur territoire. »

Le capitaine du Titan, Jeffrey Viel, est heureux de la façon dont l’équipe a joué en début de match.

« Je pense qu’eux autres ont commencé fort. On le voyait quand ils se sont présentés ici. Tranquillement, on a commencé à jouer plus notre game. On a eu un lent début de match. On voit qu’ils vont travailler fort et que ce ne sera pas une série facile. C’est à nous de travailler plus fort qu’eux », affirme Jeffrey Viel.

Bathurst mène la série 1-0 et joue à nouveau samedi à 19 h.

Avec les informations de François Le Blanc