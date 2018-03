Des peintures et des cadres - près de 70 -, des feuillets de croyances raëliennes et des maquettes sont également mis en vente sur Kijiji au plus offrant. « On y va avec des offres parce que comme ça n'existe pas, c'est difficile d'avoir une référence de prix », a expliqué à Infoman la copropriétaire du camping, Véronique Alarie.

Les raëliens ont plié bagage en 2007. Depuis, l'ancien repère a été complètement transformé en camping à thématique cubaine. Une partie du condo de Raël, par exemple, est devenu une salle de spectacle. Mais le besoin d'espace se fait maintenant sentir. La soucoupe géante, stationnée derrière des portes automatiques sur lesquelles est inscrit « Hangar 7 », doit partir. « Quand on est à l'intérieur, c'est un peu sourd. Il faisait de la méditation à l'intérieur », poursuit Mme Alarie.

Cette dernière indique que la moitié des profits tirés des ventes iront à un organisme de la région. Quant à savoir qui les objets pourraient intéresser, l'annonce publiée sur Kijiji interpelle « les propriétaires de discothèques, restaurants et arcades ». À suivre.