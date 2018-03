Les organisateurs de la « March for Our Lives » (Marche pour nos vies) montréalaise veulent se faire l'écho de la jeunesse américaine, mobilisée par la tragédie du 14 février dernier.

Des manifestations auront lieu samedi dans plus d'une douzaine de villes canadiennes d'un océan à l'autre.

Au-delà de cet élan de solidarité, les manifestants saisissent aussi cette occasion afin de réclamer des « lois fermes » de ce côté-ci de la frontière, dont l'interdiction des armes d'assaut comme le fusil AR-15 utilisé par le tireur de l'école Marjory Stoneman Douglas, à Parkland.

Les protestataires sont attendus à 10 h au square Cabot. La manifestation, appuyée entre autres par les associations étudiantes de Polytechnique et du Collège Dawson, doit se conclure devant le consulat des États-Unis à Montréal.

Des victimes de Polytechnique à Washington

L'organisme Polysesouvient a envoyé un petit groupe de militantes à Washington afin de prendre part à la marche.

Polysesouvient, qui milite pour un renforcement du contrôle des armes à feu au Canada, a été fondé par des victimes de la tuerie de Polytechnique, en 1989.

L'événement national, baptisé « March for Our Lives » (Marchons pour nos vies), est une réaction spontanée au massacre le 14 février. Photo : Getty Images/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Près de 500 000 adolescents et adultes sont attendus samedi à Washington pour le plus grand rassemblement contre les armes à feu de l'histoire des États-Unis qui s'étalera entre la Maison-Blanche et le Capitole.

Selon une analyse du Washington Post cette semaine, plus de 187 000 élèves américains des niveaux primaire et secondaire ont été témoins d'une fusillade en milieu scolaire depuis 1999.