Un texte de Davide Gentile

Geneviève Chéné-Cloutier a choisi le silence de l'acupuncture après 12 ans dans le tumulte des centres jeunesse. Elle a quitté le centre de Laval vers la fin 2015.

Psychoéducatrice formée à l'Université de Sherbrooke, elle a d'abord pensé faire toute sa carrière en centre jeunesse. Mais ce qu'elle qualifie de manque de moyens est venu à bout de sa vocation.

« Beaucoup de paperasse et souvent un manque d'appui », résume-t-elle. Après quelques années, elle estimait ne pas pouvoir faire un travail à la hauteur de ses aspirations. « On manque de temps et on se retrouve en surcharge. »

Des chiffres colligés par l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) indiquent que la charge de travail est à la hausse. Entre 2014-2015 et 2016-2017, le temps supplémentaire aurait augmenté de 33 % dans le réseau des centres jeunesse.

« Nos gens dans les centres jeunesse sont épuisés », explique Carolle Dubé, présidente de l'APTS. Selon elle, l'augmentation du temps supplémentaire est le symptôme d'un manque de personnel.

Carolle Dubé pense qu'on demande aux employés des centres jeunesse de faire plus avec moins de moyens.

Donc on a des gens qui tombent malades et qu'on ne réussit pas à remplacer. Carolle Dubé, présidente de l'APTS

Le genre de cercle vicieux décrit par les infirmières plus tôt cette année.

Traitements retardés

L'APTS calcule que cela entraîne une augmentation des délais de traitement de certains signalements. Les cas graves, appelés « code 1 », sont traités immédiatement et les cas de « code 2 » le seraient aussi en moins de 24 heures, selon les sources consultées. Mais le syndicat affirme que les choses se compliquent pour les « code 3 », des enfants négligés qui ont quand même besoin d'aide.

Pour 2016-2017, le temps d'attente aurait été de 13 jours avant qu'un signalement de ce type ne soit traité. L'objectif est de le faire en trois jours. Et le délai entre la rétention du signalement et le premier contact aurait augmenté, passant en moyenne de 16 à 17 jours entre 2014-2015 et 2016-2017.

Le CISSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et celui des Laurentides ont confirmé à Radio-Canada que les chiffres énoncés par l'APTS étaient exacts. Leurs délais pour cette catégorie de signalement étaient respectivement de 18 et de 28 jours en 2016-2017.

Dans les deux cas, on nous a répondu que la situation est attribuable à une hausse importante du nombre de signalements retenus. Aux deux centres, des effectifs ont été ajoutés depuis.

La représentante de l'APTS au Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Nancy Poulin, reste sceptique. Elle parle d'un roulement de personnel important. « Il nous manque une douzaine de travailleurs sociaux. Il nous manque aussi des psychoéducateurs », note-t-elle.

Dans un courriel vendredi après-midi, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec reconnaît les défis vécus dans le réseau, particulièrement « sur le plan du recrutement de la main-d’œuvre ».

L'APTS affirme que les dépenses en centre jeunesse ont augmenté plus lentement que le nombre de signalements de 2014-2015 à 2016-2017. Mais le gouvernement affirme que les dépenses ont augmenté au même rythme que les signalements pour une période différente, celle allant de 2012-2013 à 2016-2017.

Comme c'est souvent le cas en santé, l'interprétation des chiffres donne rarement lieu à des consensus.

Plusieurs professionnels des centres jeunesse évoquent un malaise grandissant. « Les gestionnaires nous parlent souvent des défis grandissants que posent les services de protection de la jeunesse », indique Delphine Collin Vézina, professeure agrégée de l'école de service social de l’Université McGill.

Elle s'était prononcée contre l'intégration des centres jeunesse aux CISSS et CIUSSS en 2015. Trois ans plus tard, selon elle, « il existe ce sentiment que les services sociaux ont été mis en sourdine par rapport aux soins de santé ».