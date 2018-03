Celui qui se prépare à présenter son premier spectacle solo en 2019 s’est livré sur son parcours au journaliste Louis-Philippe Ouimet, de son arrivée au Québec quand il avait cinq ans à aujourd’hui.

Son premier contact avec la société québécoise, c’était dans une classe d’accueil où, en compagnie d’autres néo-Québécois, il a appris le français « avec un accent péruvien ».

« La prof était péruvienne et on a appris comme elle parlait [le français], raconte-t-il avec humour. J’avais un accent latino jusqu’à 12 ans, parce que ma prof m’avait appris le français comme ça. »

Cette mixité qu’il a découverte à Montréal, il souhaite la voir davantage à l’écran et dans le milieu culturel. Il dit se réjouir lorsque des jeunes d’origines diverses l’approchent et se disent inspirés par son expérience.