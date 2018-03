L’équipe abitibienne a commencé la rencontre en force avec un but à la 12e minute compté par Tommy Beaudoin.

Sherbrooke a répliqué tôt en deuxième période grâce à un tir parfait de Nicolas Poulin qui va battre le gardien des Huskies. Samuel Poulin du Pheonix va marquer quelques secondes plus tard, alors que l’équipe bénéficie d’un avantage numérique : la marque est de 2-1 et ce sera le pointage final.

Après la rencontre, l'entraineur-chef du Phoenix Stéphane Julien s'est dit fier de la performance de son équipe, mais il s'attend à une série âprement disputée.

« C'est juste une game, je sais qu'ils vont sortir fort demain. C'est une équipe fière qui a une bonne culture, c'est un match serré qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Pickard (Reilly) a fait des bons arrêts aux bons moments, les deux gardiens ont été bons. Demain je m'attends encore à un match serré », raconte-t-il.

Chez les Huskies, l'entraineur-chef et directeur général Gilles Bouchard a donné crédit à son adversaire pour la victoire.

Il demande maintenant à ses joueurs de se faire confiance et jouer dans l'identité d'équipe. « Premier ajustement qu'il faut faire c'est penser moins et jouer, faut que les gars jouent avec leur instinct. On a de bons joueurs et quand tu penses trop ça ne marche pas. Le critère numéro un demain c'est de jouer avec énergie et de jouer dans l'identité de l'équipe », explique Gilles Bouchard.

Un duel serré

Les deux équipes se sont affrontées à 10 reprises en saison régulière. Les Huskies auront eu le dessus six fois.

Lors de la campagne, Rouyn-Noranda a terminé au 7e rang du classement du général et Sherbrooke au 10e rang.

Le Pheonix entre par contre dans les séries éliminatoires avec une confiance gonflée à bloc, l’équipe qui a terminé la saison avec une séquence de neuf victoires et une seule défaite. Rouyn-Noranda peut compter sur le meilleur gardien de la LHJMQ (moyenne de buts alloués et pourcentage d’arrêt) en la personne de Samuel Harvey, ainsi que sur une solide brigade défensive.

L'action reprend ce soir à l'aréna IAMGOLD pour le 2e match de la série que mène le Pheonix 1-0.