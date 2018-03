Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, ne détient pas de siège à l'Assemblée législative.

« On est couramment en train d’organiser pour Saint-Boniface, dit-il. J’ai une réunion des directeurs du Parti libéral du Manitoba lundi soir pour organiser, et ensuite je pense que la semaine prochaine, on aura une décision finale. »

Le siège de Saint-Boniface à l’Assemblée législative du Manitoba est vacant depuis la démission de Greg Selinger au début mars. La province doit tenir l’élection partielle d’ici le 4 septembre.