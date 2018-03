Le comité de la fête nationale a décidé cette année d'effectuer un concours intitulé « Les bières du Québec, notre fierté nationale ».

Différentes bières de microbrasseries québécoises s'affrontaient pour déterminer lesquelles seraient servies sur les plaines le jour de la Saint-Jean-Baptiste.

La première étape, un jury d'experts et de non-initiés, dont le biérologue Philippe Wouters et la directrice générale de l’Association des microbrasseurs du Québec, Marie-Ève Myrand, ont sélectionné six bières.

« La première étape était d’évaluer les entreprises. Ainsi, 40 % des points étaient accordés à la solidité du dossier de candidature. Ensuite 60 % des points étaient alloués à la qualité de la bière. Évaluées à l’aveugle, les bières devaient être bonnes au goût, avoir un aspect agréable, mais surtout être accessibles pour monsieur et madame tout le monde », indique le biérologue Philippe Wouters, par voie de communiqué.

Le public devait par la suite voter pour les trois gagnants sur la page Facebook de l'événement.

Ainsi, les Internautes ont élu « La p'tite Cocotte », L'interdite 60 des Brasseurs du monde de Saint-Hyacinthe et la Bittt à Tibi de la microbrasserie Belgh Brasse d'Amos, gagnantes du concours.

« Quand je vois la mobilisation qui a eu lieu dans votre région, bien je me dis que ça peut-être fait pencher la balance du côté de La petite Cocotte de Saint-Tite », élabore le président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, Étienne-Alexis Boucher.

D'ailleurs, le comité organisateur désire mettre en valeur plus de produits québécois lors de cet événement.

« La fête nationale connait un virage majeur depuis trois ans et on prend toutes sortes d'initiatives pour la mettre au goût du jour. Évidemment, le fait de faire appel à des produits locaux en fait partie », affirme M. Boucher.