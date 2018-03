Un texte de Thomas Deshaies

Il s'agit d'une nouvelle étape dans ce projet qui nécessitera des investissements de plusieurs millions de dollars. 36 logements seront créés, ce qui offrira une chance unique aux usagers de La Piaule d'avoir accès à des conditions viables d'existence.



Rappelons que La Piaule est un organisme phare de Val-d'Or qui a pour mission de venir en aide aux personnes en situation d'itinérance.

Service de repas à La Piaule de Val-d'Or Photo : Radio-Canada/Sandra Ataman

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, souligne que la Ville se devait d'adopter une résolution formelle.



« La contribution de la Ville dans ce projet est acquise depuis le début, mais pour aller plus loin dans le dossier, le gouvernement a véritablement besoin d'une résolution formelle, donc on est à cette étape-là », explique-t-il. Rappelons que la Ville va contribuer financièrement et offrir un congé de taxes foncières.

Moi ce que je décode, c'est que ça s'en vient puis que ça va bien. Pierre Corbeil

La municipalité pourra donc signer une entente avec la ministre responsable de l'habitation et la Société d'habitation du Québec, concernant le versement d'une subvention.



Le bâtiment bientôt acquis



Les administrateurs de La Piaule s'affairent actuellement à compléter la paperasse en vue de l'acquisition du bâtiment, l'ancien Château Inn, qui appartient au gouvernement. Celui-ci avait été saisi lors de l'Opération Écrevisse qui avait notamment mené à l'arrestation de Serge Pomerleau, Denis Lefebvre et Yves Denis.

Le projet avance à vitesse grand V depuis les dernières semaines. Stéphane Grenier

« Il y a plusieurs étapes administratives et c'est d'autant plus compliqué quand on transige entre le gouvernement… et le gouvernement, parce que le gouvernement est propriétaire de l'édifice et c'est un peu par des subventions du gouvernement qu'on va l'acheter. C'est kafkaïen », explique le président du conseil d'administration de La Piaule, Stéphane Grenier.

Stéphane Grenier et Nancy Lahaie Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies



La Piaule devra ensuite faire de la démolition exploratoire pour constater l'état de l'édifice, ce qui pourrait causer une augmentation des coûts. « La bâtisse date des années 1940, donc il se peut qu'on trouve quelques surprises », affirme Nancy Lahaie, directrice générale de La Piaule. « Mais le rôle de La Piaule, c'est de travailler avec les personnes les plus démunies, donc de garder espoir à toute occasion », ajoute M. Grenier.