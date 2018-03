Avec les informations de Tanya Neveu



Le but de cet événement est de faire découvrir aux gens les services disponibles en mieux-être sur le territoire.



Une trentaine d'exposants seront sur place.



Il y aura aussi des ateliers et des conférences sur des sujets comme l'activité physique, la nutrition et la santé mentale.



Karine Abel, qui fait partie du comité organisateur, explique que l'idée de proposer un événement du genre au Témiscamingue est venue de la citoyenne Liticia Poudrier, qui, dans son cheminement avec les traitements contre le cancer depuis quatre ans, est allée se chercher des services alternatifs pour prendre soin d'elle.

Quand elle parlait aux gens, elle s'est rendu compte qu’ils n’étaient pas au courant de certains services. Il lui est venu l'idée de faire connaître les services et les produits disponibles. C'était son idée de donner au suivant. Karine Abel