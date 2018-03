Le député d’Ottawa-Sud, John Fraser,a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue vendredi au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa, que son gouvernement réservait une somme de 1,8 milliard de dollars pour la conception et la construction du nouveau campus.

Cette somme représente 90 % des coûts du projet de 2 milliards de dollars.

La ministre des Affaires francophones , Marie-France Lalonde, explique que cet engagement financier fera partie du budget présenté par le gouvernement avant les élections provinciales du 7 juin.

« On espère que ce budget va être adopté. Après, on va aller en élection. Dépendamment des plateformes électorales des autres partis, nous maintiendrons que nos valeurs seront respectées », a-t-elle déclaré.

La province souhaite élargir la gamme de services qui seront offerts au Civic. En plus des soins d’urgence, on trouvera dans cet établissement à la fine pointe de la technologie des services spécialisés en neuroscience, en traumatologie et en chirurgie vasculaire.

Le nouveau Civic s'élèvera sur le site de l'ancien édifice Sir John Carling, situé près du lac Dow, non loin de l'emplacement actuel du campus Civic

L'ouverture de l'établissement n'est pas prévue avant 2026.

Le gouvernement a également annoncé un investissement de 38 millions de dollars dans les hôpitaux d'Ottawa pour contrer l'engorgement des urgences et réduire les temps d'attente.

D'autres annonces en santé des libéraux

Le gouvernement de Kathleen Wynne a formulé cette semaine des engagements de plusieurs centaines de millions pour accroître et diversifier les services de santé, et réduire le temps d’attente partout en province.

La Première ministre de l’Ontario a par ailleurs annoncé, vendredi, un investissement de près de 2 milliards et demi de dollars pour la planification et la construction d’un nouvel hôpital pour enfants à Toronto.

Avec les informations de Christian Milette