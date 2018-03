Terry Duffield, dont les allégations n’ont pas été prouvées en cour, estime donc que les policiers ont été négligents en ne l’avertissant et en ne le protégeant pas du danger.

« Les défendeurs ont été négligents dans la planification, la préparation et l’exécution de l’arrestation de Driver », est-il écrit dans la poursuite.

Le chauffeur de taxi demande un million de dollars de dommages et intérêts au gouvernement fédéral qui est responsable de la Gendarmerie royale du Canada et des Équipes intégrées de la sécurité nationale et au gouvernement de l’Ontario responsable de la Police provinciale et de deux corps policiers locaux.

Selon la plainte déposée en Cour supérieure de l’Ontario, l’affaire a débuté en décembre 2014 lorsque la GRC a commencé à enquêter sur Aaron Driver à Winnipeg pour ses échanges avec des terroristes connus.

Des agents de la GRC devant une image de la vidéo d'Aaron Driver Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Il y est aussi écrit que la police l’a arrêté en juin 2015 en vertu de la législation antiterroriste, alléguant qu’il avait qualifié des non-musulmans d'ennemis et publié des informations pour aider des gens à se rendre en Syrie afin de rejoindre le groupe armé État islamique.

La police aurait aussi dit avoir trouvé une recette de bombe artisanale sur son ordinateur personnel.

Aaron Driver a été libéré sous plusieurs conditions et a déménagé à Strathroy, où en juillet 2016 un voisin inquiet s’est plaint d’explosions venant de sa maison, stipule la requête, dans laquelle il est aussi affirmé que les autorités n’ont pas enquêté suffisamment sur cette plainte.

Au cours des dix jours suivants, Aaron Driver a terminé la fabrication d’une bombe artisanale. Plainte de Terry Duffield (allégations non prouvées en cours)

Toujours selon la plainte, le 10 août 2016, des agents américains ont trouvé une vidéo qu’Aaron Driver avait publiée sur Internet et qui indiquait qu’il était déterminé à frapper une cible canadienne dans les 72 prochaines heures.

Ils ont alerté les autorités canadiennes, qui ont rapidement prévenu plusieurs compagnies de transport, mais pas la compagnie de taxi locale qu’Aaron Driver utilisait régulièrement, est-il précisé dans la requête.

Aaron Driver, 24 ans, avait prêté allégeance au groupe armé État islamique en 2014. Photo : Radio-Canada/Facebook

Cet après-midi-là, Aaron Driver a appelé un taxi pour aller près de London et Terry Duffield a répondu. Dans la plainte, il est expliqué que le chauffeur de taxi ignorait que la GRC, et d’autres agents avaient installé un poste de commande près de la maison d’Aaron Driver.

À l’arrivée du taxi, le présumé terroriste a pris un sac à dos, qui contenait une bombe.

Les autorités savaient ou devaient savoir qu’Aaron Driver avait probablement une bombe ou un engin explosif avec lui ou présentait un danger pour Terry, mais n’ont rien fait pour avertir Terry ou pour empêcher Driver de s’approcher du véhicule de Terry. Plainte de Terry Duffield (allégations non prouvées en cours)

Il est précisé dans la requête que Terry Duffield commençait à sortir de l’allée, lorsque des policiers lui ont crié de s’arrêter et des agents lourdement armés se sont rués sur le véhicule.

Sans prévenir, Aaron Driver aurait alors fait exploser la bombe.

Le chauffeur de taxi a pu sortir du véhicule juste à temps. Photo : La Presse canadienne/GRC

Terry Duffield qui se penchait pour prendre des cigarettes a été protégé de l’explosion par un siège. Malgré tout, il a eu des coupures sur les bras ainsi qu'« une douleur chronique et une perte de fonction », dit la requête.

Ça a ensuite été le chaos. Terry a entendu plusieurs coups de feu. Il était effrayé et traumatisé par l’activité violente. Plainte de Terry Duffield (allégations non prouvées en cours)

La police aurait ordonné à Terry Duffield de sortir de la voiture et lui aurait dit de s’allonger à plat ventre sur les graviers, ce qu’il aurait fait. Tout près de lui, des policiers auraient alors tiré plusieurs fois sur Aaron Driver.

« Aaron Driver a été abattu dans l’allée, à quelques mètres de l’endroit où Terry était allongé à plat ventre, dit la poursuite. Cet acte violent… a été dévastateur pour son mental. » Après l’avoir interrogé brièvement, la GRC aurait relâché Terry Duffield pour qu’il rentre chez lui.

La plainte déposée la semaine dernière stipule aussi que Terry Duffield a souffert de stress post-traumatique, vit dans la douleur et avec une dépression, et ne peut pas travailler.