David Poulin y lancera son troisième album, Alchimie accidentelle.

Le disque aux sonorités pop, folk et country aura pris un peu plus d’une année à créer. « Il y a une partie [avec un orchestre complet] et une partie solo », explique-t-il.

Le processus aura tout de même été enrichissant. « Il y a un stress qui était là avant, mais qui n’existe plus. C’est un petit cadeau que je me fais, mais que je fais aussi aux gens qui aiment ma musique », avance Le Paysagiste.

L’événement annuel propose de multiples spectacles simultanés. « Ça crée une bulle et ça permet aux artistes et au public de faire de nouvelles découvertes en même temps », note David Poulin, qui a déjà pris part à l’organisation de La Nuit émergente.

Une dizaine de musiciens et de groupes émergents de l’Ontario, du Québec et de l’Acadie prendront part au festival.

L'artiste Caroline Savoie Photo : Caroline Savoie Music inc.

L'artiste ILAM de Dakar, qui a remporté le prix Révélation Radio-Canada en 2016, ainsi que l'artiste acadienne Caroline Savoie et le groupe montréalais Les Vulvets font partie de la programmation.

Pour la première fois, l'événement inclura aussi la danse contemporaine avec les prestations de l’artiste d’Ottawa Lana Morton.