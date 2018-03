Un texte d’Alain Rochefort

Les individus âgés de 28, 43 et 46 ans ont été libérés sous promesse de comparaître ultérieurement. Ils devront répondre à diverses accusations relatives à la possession ainsi qu’au trafic de stupéfiants.

L’équipe d’enquête de coordination du crime organisé de la Sûreté du Québec (EECCO) et la police de Lévis ont réalisé conjointement trois perquisitions dans une résidence de la rue Sapporo, à Lévis, et dans deux édifices à logements situés sur les rues Anne-Martin et Maurice de Celles à Québec.

Les quantités suivantes ont été saisies : Près de 55 000 comprimés de méthamphétamine

Plus de 1,6 kg de cocaïne

Près de 12 grammes de cannabis

Près de 50 comprimés de médicaments d’ordonnance

Près de 30 ml de stéroïdes

Plus de 14 000 $ canadien

Des articles pouvant servir au trafic de stupéfiants et un véhicule ont également été saisis par les policiers.