Ils souhaitent épandre de l'insecticide et subventionner la récolte de bois touché par cet insecte ravageur.

« Nous, on a la gestion, mais c'est quand même des terres publiques. Il y a des peuplements qui sont récoltés qui n'ont pas leur pleine valeur économique non plus. Il y a des peuplements où il y a des arbres morts, donc c'est pour soutenir tout ça, toute cette opération forestière », explique Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine.

Les arbres attaqués par l’insecte sont récoltés pour être vendus à des scieries de la région.

L'argent amassé leur permet de faire de l'aménagement forestier et, dans certains cas, d'investir dans des projets.

« Il y a des peuplements qui sont à maturité, mais on a des jeunes peuplements qui sont affectés par la tordeuse et ces peuplements-là, c'est pour les générations futures. C'est pour dans 15, 20, 25, 30 ans. Si on ne protège pas ces peuplements-là, on va avoir à un moment donné une rupture de stock », explique Marius Larouche, technicien forestier à la MRC Maria-Chapdelaine.

Les MRC espèrent ainsi limiter les dégâts.

D’après le reportage de Mélissa Paradis