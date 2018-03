Shane, qui a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas divulgué afin de protéger sa vie privée, dit avoir arrêté de consommer de la méthamphétamine depuis 6 mois. Mais début mars, il a fait une rechute.

Ainsi, le 8 mars, il est retourné à Morberg House, une maison de transition pour les sans-abri de Saint-Boniface, un quartier de Winnipeg, où il avait déjà séjourné.

Shane dit qu’il éprouvait des hallucinations et qu’il était convaincu qu’on cherchait à lui faire du mal. Les employés de Morberg House ont refusé de le laisser entrer.

En effet, après à un incendie en janvier causé par un client en crise, Morberg House a changé son règlement de sécurité. Les employés lui ont recommandé d’aller au Centre des sciences de la santé. Ils pensaient qu’il pourrait accéder à l’un des six lits ajoutés à l’unité de la santé mentale pour les personnes éprouvant une psychose due à la drogue.

Nouveaux lits pour l’unité de santé mentale En janvier lors de deux événements distincts, une femme est morte de froid et un homme s’est enlevé la vie, après avoir demandé de l’aide à l’hôpital alors qu’ils étaient sous l’effet de la méthamphétamine. Cela a poussé le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active, Kelvin Goertzen, à annoncer l'ajout de six lits à l’unité de santé mentale du Centre des sciences de la santé. Dans un courriel, Kelvin Goertzen a dit que les six lits supplémentaires au Centre des sciences de la santé sont utilisés, et qu’ils ont été utilisés sans interruption depuis janvier.

« Ça m’a pris tous mes efforts pour y aller, se souvient Shane, mais je me suis forcé à y aller, je suis resté assis pendant quatre heures, et puis j’ai parlé à l’infirmière psychiatrique, et elle m’a regardée et dit : nous n’avons pas une telle chose. »

Shane dit que l’infirmière lui a recommandé de se rendre à l’unité de désintoxication de l'organisme Main Street Project.

Main Street Project accepte des clients en désintoxication de la méthamphétamine, mais « si la psychose devient dangereuse pour le client ou pour les employés, nous le transporterons à l’hôpital », dit le directeur général de Main Street Project, Rick Lees.

À cause de sa psychose, Shane dit qu’il était incapable de se rendre à Main Street Project. Il est retourné à Morberg House. Les employés l’ont alors laissé entrer. Il est allé dans sa chambre et a pris une dose excessive du médicament sur ordonnance qu’il prend pour soigner sa santé mentale.

Il a été amené à l’hôpital Concordia, mais encore une fois on lui a refusé l’entrée en raison de la sécurité des autres patients, selon Marion Willis.

Shane s’est remis à consommer de la méthamphétamine... pour la première fois sous forme d'injection.

À la suite de cette expérience, Shane se demande quelles ressources sont disponibles pour les personnes en crises dues à la méthamphétamine.« Une occasion de revenir à la réalité, surtout si tu es suicidaire », dit-il.

La directrice de Street Links Marion Willis Photo : Radio-Canada/Holly Caruk

Quant à Marion Willis, elle déplore des incidents comme celui-ci qui nuisent au lien de confiance qu’elle entretient avec ses clients, et le manque de ressources à Winnipeg pour les personnes dépendantes de la méthamphétamine.

Un porte-parole de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) a dit que l’ORSW ne pouvait pas se prononcer sur les détails du cas de Shane, et que seuls les utilisateurs de la méthamphétamine montrant des symptômes de psychose sont admis à l'hôpital.

Avec les informations de Cameron MacLean

Besoin d'aide pour vous ou un proche?

La ligne téléphonique du Centre d’intervention de crise en santé mentale est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au (204) 940-1781.

Le Système d'aide d'urgence à la jeunesse en crise au Manitoba, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au (204) 949-4777, ou sans frais au 1-888-383-2776.