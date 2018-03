Un texte d'Abdoulaye Cissoko



Laurent Poliquin est l’un des parents signataires de la pétition. C’est également lui qui a la responsabilité de la transmettre au gouvernement, au lendemain du sommet de la Coalition pour l'éducation en français au Manitoba, qui aura lieu en avril.

Selon lui, cette pétition est un moyen parmi tant d’autres pour se faire entendre. « Il y a des lettres qui sont envoyées par des citoyens. Et on attend des réponses. S’il n'y en a pas, c’est certain qu’il y aura des actions supplémentaires pour manifester notre désaccord », ajoute-t-il.

En octobre dernier, le sous-ministre adjoint responsable du BEF au ministère de l'Éducation, Jean-Vianney Auclair, a été muté à un autre poste. Les employés du BEF relèvent maintenant d’un sous-ministre adjoint anglophone, Rob Santos, qui n'est pas uniquement attaché au BEF.

La province a également aboli le poste de directeur du développement et de l’implantation des programmes d’études. Sa division a été fusionnée avec celle de la direction des services de soutien en éducation. Ces décisions ont suscité de nombreuses réactions de la communauté francophone du Manitoba.

Depuis, une coalition baptisée Les Partenaires pour l'éducation en français rassemble des organismes actifs dans les milieux de l'éducation qui s’opposent à ces changements.

Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine Photo : Radio-Canada/Gavin Boutroy

Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) est l’un des membres de cette coalition. Il explique que, si le document est offert dans les écoles de DSFM, il a fallu au préalable discuter avec les présidents de chacun des comités scolaires pour prendre cette décision.

Ça n’a pas été une décision facile à prendre. La DSFM est une courroie de transmission. On essaie d’aider des organismes et des gens de la communauté pour leurs publicités. On le fait pour tous. C’est dans ce sens-là que la pétition nous a été remise. Alain Laberge, directeur général de la DSFM

Alain Laberge précise que la DSFM a tenu à envoyer un message clair aux parents : elle ne leur demande pas de prendre position, mais leur indique que la pétition est à leur disposition dans ses écoles.

Alain Laberge ne sait pas quelles écoles ont choisi de faire circuler la pétition.

Le texte de la pétition Photo : Radio-Canada

Il ajoute que les membres de la Coalition pour l'éducation en français au Manitoba n’ont jamais caché leurs demandes. « Les gens qui sont dans cette coalition représentent des enseignants, des auxiliaires, des écoles, de nombreux parents et la communauté. On croit que le rayonnement a fait en sorte qu’ils se sont mobilisés pour appuyer nos demandes », indique-t-il.

La Fédération des parents du Manitoba a elle aussi fait parvenir la pétition à ses membres. Après les récentes rencontres publiques à Winnipeg et à Îles-des-Chênes, un sommet sur l'éducation en français est prévu le 21 avril, au Centre scolaire Léo-Rémillard.

D’après Alain Laberge, à la fin avril, la coalition fera un rapport qui sera remis au gouvernement. « Si la recommandation, c’est d’avoir un sous-ministre adjoint francophone au BEF, on ne va pas attendre deux ou trois ans pour que cela se fasse », indique-t-il.

Il ajoute que le but de la démarche est de laisser au ministre de l’Éducation la possibilité de dire s’il y aura, oui ou non, un sous-ministre adjoint francophone. « Et à ce moment-là, nous regarderons les options qui se présenteront à nous », ajoute Alain Laberge.