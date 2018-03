Un texte de Patrick Henri

Je dois l’admettre, je ne connais pas tous les règlements du curling et j’ai parfois (souvent) de la difficulté à comprendre pourquoi une équipe utilise telle ou telle stratégie.

Malgré cela, le curling est le sport que j’aime le plus couvrir.

Si les joueurs de hockey en ont assez de répondre aux questions des membres des médias, ce n’est pas vrai de la majorité des joueurs de curling.

J’ai eu la chance de couvrir plusieurs tournois de curling.

Celui qui m’a demandé le plus de travail c'est le Tournoi des cœurs à Grande Prairie, en 2016.

J’y ai regardé du curling sans arrêt pendant neuf jours.

J’étais au Revolution Place pour tous les matchs et après chaque ronde, je rencontrais des joueuses pour alimenter un blogue qui avait été créé pour l’événement.

Il est un peu plus difficile d'établir une relation avec les joueuses vedettes, comme Jennifer Jones Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Le seul francophone

À chacune des compétitions auxquelles j’assiste, je cherche les francophones et les francophiles. J’ai été chanceux à Grande Prairie, il y en avait 13.

Il arrive que ce soit un avantage d’être le seul francophone parmi tous les médias qui couvrent une compétition.

Je ne cherche pas à parler aux vedettes du sport, comme mes collègues anglophones.

Ceux et celles à qui je m'adresse reçoivent habituellement peu de demandes d’entrevue. Ils et elles sont donc contents de me parler.

On peut comprendre qu’une capitaine comme Jennifer Jones ou Rachel Homan en ait assez de répondre aux mêmes questions. Pas mes invitées.

Les joueuses que j’ai eu la chance de rencontrer à Grande Prairie ont été très généreuses avec moi.

Les deux Franco-Ontariennes Pascale Letendre et Oye-Sem Won Briand ont collaboré avec moi, même si elles n’ont pas joué durant le tournoi.

Toutes les membres de l’équipe du Québec étaient heureuses de pouvoir donner des entrevues en français, alors qu’elles se retrouvaient entourées d’anglophones.

Les Capitaines des maritimes Stacie Curtis et Sylvie Robichaud ont répondu avec le sourire, même si leurs équipes ont respectivement terminé 10e et 12e.

Pendant plusieurs années, l’athlète olympique Amy Nixon, maintenant retraitée, me répétait, chaque fois que je la voyais, qu’elle n’avait pas parlé français depuis ma dernière entrevue avec elle.

Sa coéquipière au sein de l’équipe de Chelsea Carey, Jocelyn Peterman, m’a avoué qu’elle n’avait pas eu la chance de pratiquer sa deuxième langue depuis la fin du secondaire, mais qu’elle acceptait volontiers de me parler, un peu pour ne pas décevoir son frère, enseignant en immersion française.

La directrtice du Club de curling de Sherwood Park, Heather Nedohin Photo : Radio-Canada/Patrick Henri

Pas seulement en français

Je ne parle pas uniquement aux joueuses et aux joueurs francophones. Parmi les anglophones à qui j’aime bien parler, il y a Heather Nedohin. Elle a pris sa retraite du curling compétitif, mais est à la tête du club de curling de Sherwood Park, en banlieue d’Edmonton.

Val Sweeting a toujours été sympathique. Je pense que j’ai été un des premiers à aller la rencontrer lors d’un entraînement à la suite de sa victoire surprise au Championnat provincial féminin, en 2010.

L'Albertaine Val Sweeting lors du Tournoi des coeurs 2015 à Moose Jaw en Saskatchewan. Photo : La Presse canadienne/JONATHAN HAYWARD

Adieu Alberta

Deux de mes intervenantes favorites ont quitté leur équipe albertaine pour joindre les rangs d'équipes manitobaines en vue du prochain cycle olympique.

Jocelyn Peterman remplacera Jill Officer, au sein de la puissante équipe de Jennifer Jones. Val Sweeting, elle, devient la troisième pierre de la nouvelle équipe de Kerri Einarson.

J’aime bien les curleurs aussi…

Les joueurs de curling du côté masculin sont généralement un peu plus difficile d’approche. Ils n’aiment pas les questions générales, ils préfèrent répondre à des questions sur les moments spécifiques de la rencontre.

J’aimais bien parler avec Kevin Martin.

Marc Kennedy, John Morris et Kevin Martin sont trois des joueurs les plus sympathiques du monde du curling. Photo : Getty Images/Cameron Spencer

Deux des joueurs avec qui il a remporté l’or en 2010 aux Jeux olympiques de Vancouver sont aussi très sympathiques, mais viennent d'annoncer qu’ils quittent la scène du curling.

Marc Kennedy prend une pause, d’une durée indéterminée. John Morris, lui, a décidé de se concentrer uniquement sur le curling double mixte.

Outre Morris, le seul autre Canadien qui prend part aux principaux tournois de la saison, et qui parle français, est Mark Nichols, troisième pierre pour l’équipe de Brad Gushue.

Même s’il avoue trouver de plus en plus difficile de parler en français, il accepte toujours de le faire, au moins pour une réponse ou deux.

Sur la scène internationale, j’ai développé de bons liens avec Peter de Cruz de la Suisse et Niklas Edin de la Suède. Le Suisse parle français, mais pas le Suédois.

La capitaine du Québec au Tournoi des coeurs, Marie-France Larouche Photo : La Presse canadienne/JONATHAN HAYWARD

Le français, le lien par excellence

J’ai découvert avec les années que la langue française était ce qui m’ouvrait le plus de portes dans mon métier.

Le lien s'établit automatiquement avec les Francophones. Ça a été le cas avec les curleurs et curleuses francophones, mais aussi avec de nombreux joueurs de hockey.

Même avec les unilingues anglophones, c’est le français qui est ma porte d’entrée.

Quand je rencontre un ou une athlète pour la première fois, ma première question est toujours : « Do you speak French by chance? »

Dès ce moment, la glace est brisée; je suis identifié comme étant le reporter francophone. Ça explique mon accent et la structure parfois étranges de mes questions.

Les réponses à cette première question sont souvent les mêmes :

• No, but I wish I did (non, mais j’aimerais être en mesure de le faire).

• Just the dirty words (seulement les mots qu’il ne faut pas dire)

• I used to, but I lost it (j’ai déjà maîtrisé le français, mais ce n’est plus le cas)

• My son / daughter goes to French immersion (mon fils / ma fille va à l’école d’immersion)

• Un petit peu but not enough for an interview (pas assez pour une entrevue)

...et la réponse de Henry Burris, ancien quart-arrière des Stampeders (avec un accent anglais très prononcé) :

• Oui, je parle français, je vous aime beaucoup, voulez-vous m’épouser et m’aimer jusqu’à la fin de mes jours.

Une fois la porte ouverte, le lien devient facile. Je peux blaguer en leur demandant s’ils ont étudié en vue de me parler, si leurs enfants leur ont appris de nouveaux mots ou si leur « dirty words » ont été utiles dernièrement.

Même si la réponse à ma première question est non, au moins la personne sait qui je suis.

Kaitlyn Lawes et John Morris (Photo: Harry How/Getty Images) Photo : Radio-Canada

Revenons au curling

Même s’ils savent qui je suis, les joueurs de hockey rencontrent, chaque année, des centaines de journalistes de partout dans le monde.

Les curleurs et les curleuses n’en rencontrent pas autant.

Les reporters qui couvrent ce sport sont souvent les mêmes, peu importe où se déroulent les tournois. Les joueurs apprennent notre nom, nous saluent quand ils nous voient et ont plus tendance à s’ouvrir.

C’est ce qu'a fait John Morris la semaine dernière en m’annonçant qu’il allait devenir papa et que son mariage était prévu pour l’été. Il n’avait jusqu’alors partagé cette information avec aucun autre représentant des médias.

Morris n’est pas une curleuse, mais il a toujours été aussi généreux qu’elles le sont avec moi.

J’aurais donc dû intituler mon billet : J’adore les curleuses… ET John Morris.