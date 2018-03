Un texte de Dominique Lévesque

Lily Crist, qui est également directrice générale de La Boussole à Vancouver, affirme que c’est la première fois depuis 2005 qu’une représentante de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne est invitée à cette rencontre à New York. Cette année, la rencontre avait lieu du 12 au 23 mars. Mme Crist est très fière d’avoir pu faire rayonner les organismes et les défis des femmes au Canada à cette rencontre internationale de grande envergure.

Pouvoir faire entendre les voix de nos femmes, les réalités des francophones et Acadiennes et partager avec nos consoeurs. Lily Crist, présidente, Alliance des femmes de la francophonie canadienne

Des rencontres inspirantes

Participer à la session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies à New York a surtout permis à Lily Crist de faire des rencontres inspirantes et de discuter avec des femmes de milieux différents, mais qui ont souvent les mêmes défis à relever.

Lily Crist et Neziha Labidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance de Tunisie. Photo : Lily Crist

Lily Crist affirme que le Canada se compare de façon avantageuse aux autres pays, car son premier ministre, Justin Trudeau, est féministe, dit-elle, et le pays a des outils et des programmes qui existent depuis longtemps pour appuyer les femmes et l'égalité des sexes.

La femme en milieu rural

Le thème de la session 2018 de la Commission de la condition de la femme des Nations unies était la situation de la femme en milieu rural. Lily Crist explique que, pour Réseau-femmes Colombie-Britannique, Les Essentielles, au Yukon, et beaucoup d’autres organismes qui représentent les femmes dans les Prairies canadiennes et ailleurs au pays, la distance géographique et l’isolement représentent des défis. Pour se voir ou organiser des mobilisations, certains organismes doivent tenter de communiquer avec des femmes qui habitent aux quatre coins d'un vaste territoire.

L'égalité des sexes

Même si le Canada ne démérite pas, comparé aux autres pays, Lily Crist affirme qu’il y reste encore beaucoup à faire pour l’égalité des sexes, l'équité salariale et l'autonomisation des femmes, c’est-à-dire pour aider les femmes à devenir le plus autonomes possible dans toutes les sphères de leur vie.

À l’ère numérique [rendre les femmes autonomes] ça peut être d’enseigner à des femmes à vendre leurs produits en ligne pour être indépendantes financièrement. Lily Crist, présidente, Alliance des femmes de la francophonie canadienne

Lily Crist explique qu'elle poursuivra sa lutte pour de meilleures conditions pour les femmes et pour l'égalité des sexes tant qu'il y aura des injustices.

J’ai le féminisme dans mon ADN! Lily Crist, présidente, Alliance des femmes de la francophonie canadienne

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), dont Lily Crist est la présidente depuis 2017, est un organisme sans but lucratif voué à la sensibilisation et à la promotion du rôle et de la contribution des femmes francophones et acadiennes dans leur communauté.