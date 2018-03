Musée du Manitoba

Le Musée du Manitoba propose une chasse au trésor à travers les galeries du musée, ainsi qu'une exposition d'objets miniatures de la vie courante.

Au planétarium, les enfants pourront partir à la découverte des planètes qui forment notre univers et des cellules qui composent notre cœur.

Enfin la galerie des sciences offre la possibilité de regarder le monde qui nous entoure à travers un microscope.

Musée canadien pour les droits de la personne

Les familles et les enfants pourront explorer les thèmes de la liberté d'expression et des droits linguistiques pendant le congé du printemps au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), grâce à des projets d'art, des contes, de la musique et de l'artisanat.

Canadian Fossil Discovery Centre

Le Canadian Fossil Discovery Centre à Morden invite les enfants à participer à un camp de jour entre le 26 et le 30 mars. Au menu : atelier, jeux et expérimentations au milieu des dinosaures.

Manitoba Theatre for Young People

Le théâtre offre un spectacle inspiré par le jeu Tetris, proposé par un quartet de danseurs. À travers leurs acrobaties ils nous poussent à nous interroger sur nos capacités à communiquer entre nous.

Fort Whyte Alive

Les camps de jour du Fort Whyte Alive ont trouvé preneurs. Cependant il est toujours possible de s'y rendre en famille pour visiter le centre d'interprétation et se rendre sur les sentiers, à la rencontre des chevreuils, oiseaux et bisons, en raquette ou à la marche.

Musée des enfants du Manitoba

Situé sur le Lieu historique national de la Fourche, le Musée des enfants du Manitoba propose des activités différentes pour chaque jour de la semaine pendant la relâche du printemps, dans le cadre d'une programmation qui se déroule entre 11 h et 15 h.