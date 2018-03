Un texte de Charlotte Dumoulin

Peut-être certains ont-ils encore en mémoire les pochettes du groupe Helix ou celles de Glass Tiger? Celles-ci résultaient, à l'époque, d'un travail très minutieux. Mais, selon l'un des archivistes de la collection présentée à l'Université de Calgary, cette attention ne semble plus être aussi importante aujourd'hui.

« C'est dommage, c'est le centre du produit », dit Robb Gilbert. « Nous apprécions la musique grâce aux images qu'elle montre. »

Annie Murray, la directrice des collections spéciales et des archives de l'Université, explique que les visiteurs pourront suivre la démarche des artistes, grâce aux croquis originaux. Selon elle, ces pièces en disent long sur l'évolution de la musique canadienne.

L'exposition ne présente qu'une infime partie de la collection d'archives d'EMI Music Canada. Photo : Radio-Canada/Charlotte Dumoulin

« C'est un moment pour mettre l'accent sur la musique canadienne et aussi sur un aspect de la production de la musique qui est vraiment appréciée, les couvertures des albums, mais qui n'est pas souvent expliqué », dit Mme Murray.

C'est peut-être un mystère pour les gens. Qui a fait ces [pochettes d'album]? Est-ce que c'étaient les artistes, la compagnie? Annie Murray, directrice des collections spéciales et des archives de l'Université de Calgary

Différents styles

Après des mois de travail, l'archiviste Jason Nisenson a pu constater que les groupes de rock alternatif préféraient les couvertures aux images floues et excentriques. Les groupes de country, de hip-hop et de heavy metal recherchaient, eux, des pochettes avec des photos plus claires et lumineuses.