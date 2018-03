Les prédateurs ont suivi des chevreuils qui ont été nombreux dans ce secteur cet hiver.

Des carcasses ont été découvertes par des citoyens.

« Avant on ne voyait jamais ça. Moi c’est la première fois que je voyais ça, proche de même. », explique le résident Raynald Bouchard.

Plusieurs citoyens les ont entendu hurler dans le village.

« Ça nous a réveillé la nuit, on a entendu les loups hurler. Moi je n’avais jamais entendu ça. C’est en jasant après que j’ai su que c’était la meute de loups qui se promenait à L’Anse-Saint-Jean », a souligné Marielle Huard.

Gaétan Bouchard en a même capté quelques-uns sur sa caméra de chasse.

« De pouvoir les observer c’est vraiment exceptionnel! Je n’aurais jamais pensé voir, quand j’ai mis la caméra, une meute de loups de même », a raconté le citoyen.

Les cervidés sont nombreux à L'Anse-Saint-Jean cette année, ce qui pourrait expliquer cette présence inhabituelle de loups.

« Les animaux voyagent, cherchent de la nourriture. Normalement, les loups sont très craintifs et se sauvent s'ils voient un humain », rapporte Christine Gagnon, biologiste au Zoo de Saint-Félicien.

Cette dernière invite les citoyens à être prudents.

« Qu'un animal s'approche autant, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a la rage? Il faut être prudent et ça veut peut-être dire que l'animal avait été habitué à cause des humains qui le nourrissent, ça veut dire qu'il avait associé les humains à la nourriture », termine la biologiste.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ne prévoit pas intervenir et croit qu'ils retourneront en forêt avec les chevreuils lors de la fonte des neiges.