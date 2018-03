Un texte de Marlène Joseph-Blais

Les entraîneurs des deux équipes avouent que les joueurs sont excités à l'idée de sauter sur la glace. « On est fébriles, on a hâte que ça commence. Ça va être un bon challenge, ça va être une bonne série », lance l'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard.

Halifax a terminé la saison régulière loin devant Baie-Comeau dans le classement général de la LHJMQ, mais l'entraîneur adjoint des Mooseheads, Sylvain Favreau, s'attend à devoir batailler fort pour remporter quatre victoires.

On a beaucoup de respect pour cette équipe-là et on sait que ça va être une série difficile. Sylvain Favreau, entraîneur adjoint, Mooseheads d'Halifax

Chez le Drakkar, on espère commencer le match en force et éviter de se laisser intimider par la foule. « De notre côté, on se doit de jouer une bonne game défensive, d'être solides dans les trois zones et de travailler en unité de cinq », analyse Martin Bernard.

L'attaquant Filip Zadina des Mooseheads d'Halifax Photo : Radio-Canada/David Chan

Un Fortier de chaque côté

Cette série mettra en vedette les frères Gabriel et Maxime Fortier. Le premier évolue avec le Drakkar depuis l'an dernier, tandis que son aîné est un vétéran des Mooseheads.

« Je sais que pour Maxime c'est spécial de compétitionner contre son frère, souligne Sylvain Favreau. C'est deux extrêmement bons joueurs de hockey qui se ressemblent beaucoup dans leur jeu. »

C'est deux gars qui sont de très grands compétiteurs. Je pense que pour les deux, ce sera spécial. Sylvain Favreau, entraîneur adjoint, Mooseheads d'Halifax

Les entraîneurs reconnaissent toutefois que les liens familiaux ne signifieront plus rien lorsque la rondelle tombera sur la glace. Chaque frère espère que son équipe ait le dessus au terme de cette série.

« En bout de ligne, on sait que Gabriel veut gagner avec le Drakkar et Maxime veut gagner avec les Mooseheads, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas d'amitié sur la patinoire », prédit Martin Bernard.

Gabriel Fortier affrontera son frère Maxime Photo : Radio-Canada/Benoit Jobîn

Série 2-3-2

Le Drakkar et les Mooseheads s'affronteront à nouveau en Nouvelle-Écosse samedi. « Je pense que ce sera une bonne série à regarder tant pour les partisans des Mooseheads que pour ceux du Drakkar », affirme Sylvain Favreau.

Les deux équipes se déplaceront ensuite au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau pour disputer les matchs trois et quatre de la série, mardi et mercredi. C'est aussi sur la Côte-Nord que sera jouée la cinquième partie, vendredi, si elle est nécessaire.

C'est le fun de pouvoir revenir à la maison et de savoir que nos trois matchs suivants vont être à Baie-Comeau. On sait comment nos partisans nous transmettent de l'énergie. On est survoltés quand on les entend derrière nous. Martin Bernard, entraîneur-chef, Drakkar de Baie-Comeau

Les éventuels matchs six et sept seraient disputés au Scotiabank Centre d'Halifax les 2 et 3 avril.