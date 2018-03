Outre M. Turull, qui ne pourra donc plus assister à un débat prévu samedi sur son investiture, le juge Pablo Llarena a notamment envoyé en prison l'ex-présidente du parlement catalan Carme Forcadell et trois anciens ministres régionaux.

Ils rejoindront quatre autres dirigeants emprisonnés depuis plusieurs mois, en lien avec la tentative de sécession organisée en octobre 2017 en Catalogne.

Le juge Llarena a estimé que le « risque de fuite est élevé, au regard de la peine encourue », a précisé une porte-parole de la Cour. L'une des personnes convoquées, Marta Rovira, l’a d'ailleurs pris au mot. La dirigeante a préféré quitter le pays plutôt que d’aller en prison.

Le juge a en outre décidé de réactiver des mandats d'arrêt européens et internationaux contre l'ancien président Carles Puigdemont et quatre de ses anciens ministres.

Il a également lancé un mandat d'arrêt européen et international contre Mme Rovira. Elle serait en Suisse, selon des médias espagnols.

Le juge Llarena avait retiré le 5 décembre les cinq premiers mandats d'arrêt, craignant que la justice belge chargée de les exécuter ne retienne pas les mêmes motifs d'inculpation que lui, ce qui affaiblirait son dossier.

Deux des mandats d'arrêt visent des inculpés pour désobéissance et malversation.

L’élection du leader indépendantiste

Les députés indépendantistes ont échoué jeudi soir dans leur tentative d'élire leur candidat à la présidence de la Catalogne, faute du soutien des séparatistes les plus radicaux. Jordi Turull n'a recueilli que 64voix, tandis que 65députés ont voté contre et que les quatre élus séparatistes les plus radicaux se sont abstenus. Au second tour samedi, il lui suffirait, pour être élu, d'obtenir la majorité simple, qui ne lui est pas encore acquise, mais il vient d’être envoyé en prison par le juge Llarena, de la Cour suprême.

Jordi Turull est le troisième candidat proposé par les indépendantistes. Les deux précédents, l'ancien président Carles Puigdemont, qui s'est exilé en Belgique, et Jordi Sanchez, incarcéré, ont jeté l'éponge en raison des obstacles judiciaires à leur investiture.