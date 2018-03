Les abonnées d’InRange TV, une chaîne spécialisée dans les critiques d’armes à feu et d’accessoires, pourront désormais trouver les contenus de la chaîne à la fois sur YouTube et sur PornHub.

« Les nouvelles politiques vagues et unilatérales de YouTube montrent clairement qu’on ne peut pas compter sur la plateforme pour héberger une large variété de points de vue et de sujets, écrivent les responsables de la chaîne sur Facebook. PornHub a démontré qu’elle était proactive dans la communauté en ligne, en plus d'administrer une plateforme de diffusion robuste et résiliente. »

Rien n’indique pour l’instant qu’InRange TV a l’intention de fermer sa chaîne YouTube, mais ses vidéos pourraient être systématiquement supprimées par le nouvel algorithme qui entrera en fonction en avril.

Il nous a été impossible de trouver d’autres chaînes qui ont emboîté le pas à InRange TV.

Des critiques contre YouTube

D’autres créateurs ont toutefois exprimé leur désaccord avec les nouvelles règles présentées lundi par YouTube.

Le fabricant d’armes floridien Spike’s Tactical a notamment critiqué ce qu’il qualifie d’attaque à ses droits, après que sa chaîne a été suspendue pour violation répétée ou sévère des règles de YouTube.

« La gauche libérale érode lentement nos libertés et nos droits, et la première étape est d’étouffer notre voix, écrit Spike’s Tactical sur Instagram. De dire que nous sommes à bout de nerfs serait un euphémisme. Toutefois, nous ne reculons pas. »

La chaîne a, depuis, été remise en ligne par YouTube, qui a évoqué une erreur, selon Bloomberg.