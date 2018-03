Carol-Guillaume Gagné a en main un plan d'affaires élaboré en février dernier, par neuf centres provinciaux et six garderies familiales accréditées de la province, qui souligne l'urgence d'agir en ce sens.

L'Association des parents fransaskois a en main un plan d'affaires qui prouve les besoins et les objectifs d'un tel réseau de garderies. Photo : Radio-Canada/Pascale Bouchard

La mise en place d'un regroupement du genre, dit-il, permettrait de mettre en commun une liste de services qui souvent retarde le recrutement d'employés francophones à des postes de direction, faute de candidats qualifiés. Les services de comptabilité par exemple, pourraient être offerts à la pièce à des garderies qui en feraient la demande.

Un tel modèle de service, selon Carol-Guillaume Gagné, existe déjà en Alberta et obtient beaucoup de succès. « Si on était capable de faire quelque chose de similaire ici, ce serait incroyable, on pourrait développer le réseau de la petite enfance à vitesse grand V. »

C'est un projet qui nous fait rêver depuis un certain temps Carol-Guillaume Gagné, directeur, APF

La dernière étape, l’étape cruciale, celle du financement se fait toutefois attendre. Le montant de départ souhaité de 160 000 $ pour deux ans fait partie d'un montant de 41 millions de dollars sur trois ans, annoncé la semaine dernière par Ottawa. Le regroupement serait financièrement autonome par la suite.

Dès que les partenaires du projet auront en main leur enveloppe budgétaire, le réseau deviendra réalité selon Carol-Guillaume Gagné. « Tout est en place, quand on a le financement, on est prêt à démarrer demain matin », précise-t-il.

Un tel réseau aurait aussi l’avantage selon lui d'avoir un portrait réel de la situation des listes d’attentes dans la fransaskoisie . « Nous ce qu'on veut mettre en place, c'est une liste d'attente centralisée, régionalisée », ajoute-t-il. Une liste qui permettrait rapidement de savoir si des enfants figurent sur plusieurs listes d'attentes.

Selon les données les plus récentes de l’APF, il y aurait en ce moment 140 enfants fransaskois dont le nom figure sur une liste d'attente d’une garderie francophone dans la province.