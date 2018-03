L'activité est organisée en collaboration avec l'association les Courses d'accélération de motoneiges de Barraute.

Cette année, plus d'une centaine de participants de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ontario prennent part à l'événement, qui attire près de 3000 spectateurs.

« Premièrement on est les seuls qui offrent ça en montagne, et côté participants, on a commencé la première année [avec] environ 45 motoneiges, et ça fait deux ans qu'on a plus de 100 [coureurs] donc, ça a augmenté depuis deux ans et on commence à avoir des [participants] qui viennent de loin », explique le président des Courses d'accélération de motoneiges de Barraute, Danik Poulin.

C'est le plus important événement pour le Mont-Vidéo de Barraute qui génère des retombées de 30 000 $ en moyenne.