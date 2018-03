Les deux députés et d’autres manifestants ont été interpellés pour avoir contrevenu à l'injonction obtenue par Kinder Morgan interdisant aux manifestants de s’approcher à moins de 5 m de ses installations et de ses chantiers.

Elizabeth May et le député fédéral de Burnaby-Sud, Kennedy Stewart, lors de leur arrestation par les policiers de la GRC à Burnaby. Photo : Radio-Canada/Valérie Gamache

Mme May est accusée d’outrage au tribunal civil pour avoir bloqué la route et doit se rendre en cour le 14 juin, sans quoi un mandat d’arrestation pourrait être lancé contre elle.

Elle dit avoir accepté les conditions qui lui ont été imposées, lui permettant de « manifester et de s’opposer à Kinder Morgan [et] de s’exprimer librement sur le sujet » à condition de respecter l’injonction d’ici à sa comparution.

Questionnée par les journalistes, Mme May a confié qu’elle découvrait une nouvelle réalité.