Un texte d'Amélia MachHour avec les informations de Geoff Leo

L’ordre du jour de la réunion du conseil de la Faculté des arts de septembre 2017 indique que, pour l’année scolaire 2013-2014, 66 incidents de tricherie ont été répertoriés lors des trimestres d’automne et d'hiver.

En 2016-2017, ce nombre a monté à 125, ce qui représente une augmentation de près de 90 %.

Selon la professeure d'anglais de l'Université de Regina, Susan Johnston, les cas de tricherie ou de plagiat augmentent parce que les étudiants sont mal outillés. Photo : Radio-Canada

La professeure d’anglais de l’Université de Regina, Susan Johnston, a l’impression que les cas de tricherie sont une « avalanche grandissante ». Elle est déçue, mais pas surprise de l’importante augmentation.

Un problème qui se généralise

Selon les chiffres obtenus par CBC, ces incidents se sont répandus non seulement dans les Facultés des arts et d'ingénierie, mais à travers tout le campus.

Selon CBC, en 2014-2015, l’Université a répertorié 305 cas officiels de tricherie ou de plagiat. Ce nombre a augmenté pour se situer à 474 en 2016-2017, soit une augmentation de 56 %.

Différence entre plagiat et tricherie

La différence est dans l'intention de l'élève. Le plagiat c'est lorsqu'un élève fait passer les textes ou les idées d’autrui comme étant les siens. La tricherie comprend un ensemble de situations où l’étudiant contourne des règles. Le plagiat est, bien entendu, une forme de tricherie.



Source : Prévenir le plagiat et la tricherie: Pour une stratégie concertée et à long terme de Mélanie Pagé et Nancy Jolicoeur, publié dans revue Pédagogie collégiale (printemps 2015)

L’Université affirme que certains étudiants ont reçu des mesures disciplinaires plus d’une fois. « Le nombre [de cas répertoriés] ne représente pas le nombre d’élèves qui ont triché ou fait du plagiat. Il se peut donc que le nombre d’étudiants coupables d'inconduite universitaire soit inférieur au nombre d’incidents. »

Elle soutient que l'augmentation d’incidents est due, entre autres, à une plus grande vigilance de sa part. Depuis les dernières années, l’Université pousse les professeurs et les étudiants à garder un œil sur ceux qui pourraient tricher et de les signaler, affirme-t-elle.

Depuis 2014, les professeurs ont commencé à utiliser un logiciel qui permet de détecter le plagiat, ajoute l’Université de Regina.

Malgré tout, Susan Johnston, qui enseigne l’anglais depuis 20 ans à l’Université, a l’impression que les incidents de plagiat ont réellement augmenté.

Elle explique qu’il est facile, de nos jours, pour un étudiant, de trouver « de faux devoirs en cinq minutes sur Google ».

De plus, elle trouve que les critères de compétence en anglais pour les étudiants étrangers sont trop bas.

Si les étudiants sont incapables d’écrire une dissertation qui a du sens, je ne vois pas comment ils pourraient passer mon cours. Ils seront donc tentés de trouver des raccourcis Susan Johnston, professeure d'anglais à l'Université de Regina

À ses yeux, l’Université de Regina n’est pas assez stricte. Elle affirme que lorsqu’un étudiant est pris sur le fait pour la première fois, l’étudiant perd 20 % de sa note. « Ce qui pourrait valoir la peine d’essayer [de tricher ou de faire du plagiat] », conclut-elle.

Mme Johnston soutient qu’elle et ses collègues font pression pour qu’il y ait des changements. Depuis le dernier incident de tricherie dans la Faculté d'ingénierie, la rectrice de l’Université, Vianne Timmons, a annoncé que l’Université lancera un questionnaire pour tout le campus afin de comprendre l'ampleur du problème.

Susan Johnston pense que c’est une bonne idée, mais elle aurait aimé que l’initiative soit prise plus tôt.

Ce que Susan Johnston trouve désolant, c’est qu’avec les différentes controverses de tricherie, « c’est l’image des étudiants qui est touchée, et donc leur diplôme ».

Un problème qui commence au secondaire?

Susan Johnston a également l’impression que les élèves qui viennent d'obtenir leur diplôme du secondaire ne comprennent pas à quel point le plagiat est nocif. Selon elle, bien que les écoles secondaires disent que le plagiat est négatif, elles ne traitent pas suffisamment au sérieux les incidents de tricherie.

Dans la politique scolaire du Conseil des écoles fransaskoises (CEF), les sanctions dépendent de « l'âge et de la maturité de l'élève, de son état de santé, de sa situation particulière, de son niveau d'études et de son comportement antérieur ».

La division scolaire catholique de Regina dit qu'elle emploie une démarche axée sur la discipline progressive et que les sanctions dépendent de l'âge de l'élève.

Puis, la division scolaire publique de Regina affirme, dans un courriel envoyé à Radio-Canada, qu'elle dispose d'un code de conduite destiné aux élèves qui inclut la tricherie et le plagiat.

En fonction de la gravité de l'infraction, les élèves qui trichent ou qui font du plagiat peuvent faire face à des sanctions, comme échouer un devoir ou un cours, voire même être expulsés de l'école.

La division ajoute que les allégations selon lesquelles les écoles secondaires ne prennent pas au sérieux les cas de tricherie ou de plagiat ne sont pas fondées.