Texte Sylvie-Anne Jeanson avec la collaboration de Vincent Wallon

Six tableaux, six chorégraphes, deux danseurs, Sylvie Bouchard et Brendan Wyatt, et un acteur Vincent Leblanc-Beaudoin. Le spectacle distille l'essence de l'amour.

Chaque chorégraphe s'est inspiré d'une époque pour en dégager les gestes, les regards, les signes de tendresses qui accompagnent la vie amoureuse.

Le spectacle est « raconté du point de vue de la danse que tous peuvent apprécier, que l'on soit familier ou pas avec la danse contemporaine » nous dit Sylvie Bouchard, la directrice artistique de la compagnie BoucharDanse.

Sylvie Bouchard et Brendan Wyatt dans « Histoire d'amour » de la compagnie BoucharDanse Photo : Joseph Michael

Sylvie Bouchard a commencé la danse à l'âge de 12 ans.

Mes parents ne m'encourageaient pas, même si mon père était chanteur d'opéra. Sylvie Bouchard, directrice artistique de la compagnie BoucharDanse

Elle danse professionnellement depuis 35 ans. Native de Montréal, elle s'est installée à Toronto à 18 ans d'abord pour étudier. Elle a ensuite rejoint la compagnie Toronto Dance Theatre qui fête cette année son cinquantième anniversaire.

Après avoir dansé pour la compagnie Dansemakers dirigée par Serge Bennathan, elle a fondé deux compagnies : Corpus avec David Danzon et BoucharDanse.